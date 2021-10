Serie A: poker Empoli, Salernitana battuta 4-2

Uno scontro diretto per la salvezza che lancia l'Empoli a centro classifica, mentre inizia male l'avventura di Stefano Colantuono sulla panchina della Salernitana. Il match delle 15 del nono turno di Serie A finisce con la vittoria per 4-2 all'Arechi della formazione di Andreazzoli. Conti chiusi già nel primo quarto d'ora: apre Pinamonti (2'), poi raddoppio Cutrone (11') e un autogol di Strandberg (13'). A fine primo tempo Pinamonti (45'), fa doppietta su rigore, segnando con un 'cucchiaio' che manda su tutte le furie il portiere avversario Belec, che ha avuto un confronto accesso con l'avversario. Nella ripresa la Salernitana fa accorcia due volte con Ranieri (48') e con un autorete di Ismajili. Con il successo odierno l'Empoli sale a quota 12 punti e aggancia Bologna e Fiorentina all'ottavo posto, Salernitana invece inchiodata in fondo alla classifica con soli 4 punti.