Serie A: poker del Verona allo Spezia, 3-3 tra Samp e Udinese

Nel pomeriggio in scena due gare valide per la 7a giornata di campionato: il Verona in casa supera 4-0 lo Spezia con le reti di Simeone (4'), Faraoni (15'), Caprari (42') e Bessa (71'), mentre termina 3-3 tra Sampdoria e Udinese. A 'Marassi' aprono il match gli ospiti con il gol di Pereyra (15'), prima del pari dei blucerchiati grazie all'autorete di Stryger Larsen (24'). Sul finire del primo tempo Beto firma il nuovo vantaggio bianconero, ma nella ripresa Quagliarella su calcio di rigore al 48' e Candreva al 69' ribaltano il match. A poco meno di 10 minuti dal fischio finale c'è tempo per la rete di Forestieri che fissa il risultato sul 3-3.