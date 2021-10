Serie A: Pellegrini inserito nella squadra della settimana della 7a giornata (FOTO)

Lorenzo Pellegrini è sempre più leader della Roma targata José Mourinho e i festeggiamenti per il rinnovo del contratto continuano in campo, con il gol che ha aperto il match e grandi giocate, e fuori. Ieri il capitano giallorosso è stato tra i migliori in campo nella vittoria contro l'Empoli e in virtù di questo è stato inserito da whoscored nella top 11 della 7a giornata di Serie A.

Con Pellegrini ci sono anche Handanovic, Faraoni, Theate, Dawidowicz, Theo Hernandez, Candreva, Tonali, Hickey, Simeone e Barrow.