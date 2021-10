Serie A, pareggio per 1-1 tra Spezia e Genoa. La Salernitana batte all'ultimo secondo il Venezia

Sono appena terminate le partite delle 18:30, che vedevano impegnate Spezia e Genoa e Venezia e Salernitana. Lo scontro salvezza tra i due club liguri si è concluso con un pareggio. Lo Spezia era passato in vantaggio grazie ad un autogol di Sirigu, ma al minuto 86 il capitano Criscito ha realizzato il rigore che ha regalato al Grifone il definitivo 1-1.

Colpaccio della Salernitana in casa del Venezia. I campani hanno battuto all'ultimo respiro per 1-2 gli uomini di Zanetti. I padroni di casa avevano sbloccato il match grazie al gol di Aramu. Colantuono ha dato una scossa ai suoi durante l'intervallo ed infatti al 61' Bonazzoli ha realizzato la rete del pareggio. Il Venezia è poi rimasto in dieci al minuto 67 a causa dell'espulsione di Ampadu e, al 95', Schiavone ha segnato il gol vittoria per la Salernitana.

Con questi risultati, lo Spezia ha raggiunto il Venezia ad 8 punti, mentre la Salernitana ha lasciato la ventesima posizione ed in attesa di Cagliari-Roma è salita al penultimo posto.