Serie A, Napoli-Torino 1-0: ottava vittoria consecutiva per gli uomini di Spalletti

Altro gol di Osimhen e altra vittoria per il Napoli, questa volta contro il Torino di Juric con il risultato di 1-0. Gli uomini di Luciano Spalletti hanno portato a casa un'altra vittoria, l'ottava consecutiva in otto gare giocate in questo inizio di Serie A. Nonostante un rigore sbagliato da Lorenzo Insigne nel primo tempo, la squadra allenata dall'ex tecnico della Roma è riuscita a trovare il gol vittoria grazie a un colpo di testa in area dell'attaccante nigeriano.