Serie A, Napoli-Bologna 3-0: la squadra di Spalletti torna in vetta insieme al Milan

Dopo il pareggio dell'Olimpico contro la Roma, torna al successo il Napoli. La squadra di Spalletti, infatti, si sbarazza 3-0 del Bologna. In gol per gli azzurri Fabian Ruiz e due volte Lorenzo Insigne. Con questo successo i partenopei si portano a quota 28 punti e tornano in vetta insieme al Milan.