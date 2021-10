Serie A, Mourinho imbattuto in casa per 42 gare di fila: è record nell'era dei tre punti

La vittoria per 2-0 contro l'Empoli ha rappresentato un record per Josè Mourinho: il portoghese, infatti, è rimasto imbattuto per 42 gare interne consecutive in Serie A: si tratta del record per un allenatore nell’era dei tre punti a vittoria nel massimo campionato italiano, ossia dal 1994/95.

42 - José #Mourinho è rimasto imbattuto per 42 gare interne consecutive in Serie A: si tratta del record per un allenatore nell’era dei tre punti a vittoria nel massimo campionato italiano (dal 1994/95). Special.#RomaEmpoli pic.twitter.com/AQ4qKRLwNd — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) October 3, 2021