L'ottava giornata di Serie A, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, si apre con la vittoria casalinga dello Spezia in rimonta contro la Salernitana. Sul finire del primo tempo gli ospiti passano in vantaggio con il gol di Simy, ma ad inizio ripresa Strelec ristabilisce la parità. Arriva al 76' la rete di Kovalenko che vale il 2-1 finale e la vittoria per la squadra di Thiago Motta.

Con questo successo lo Spezia raggiunge quota 7 punti in classifica, la Salernitana resta a 4.