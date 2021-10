I successi di Inter e Lazio chiudono il programma delle gare odierne del decimo turno di Serie A. Ad Empoli i nerazzurri passano per 2-0 e si riportano al terzo posto in classifica. Decidono le reti di due difensori: D'Ambrosio nel primo tempo (34'), nella ripresa il bis di Dimarco (66'). All'Olimpico la Lazio passa per 1-0 sulla Fiorentina grazie a un gol dell'ex giallorosso Pedro (52')