Serie A: la Samp torna alla vittoria, battuto 2-1 lo Spezia

Alla nona giornata di Serie A la Sampdoria conquista la prima vittoria interna, la seconda della stagione. I blucerchiati vincono il derby ligure con lo Spezia. Finisce 2-1, non senza qualche rischio per la formazione di D'Aversa, che ha chiuso il primo tempo con il doppio vantaggio grazie all'autogol di Gyasi (15') e al gol di Candreva (36'). Nella ripresa lo Spezia si butta in attacco e fa la partita, ma riesce solo ad accorciare le distanze con Verde all'ultimo minuto di recupero (95'). Tre punti preziosi per la Samp che si schioda dalla zona retrocessione e sale a 9 punti, mentre lo Spezia resta terzultimo a quota 7.