Serie A: la Juve fatica ma vince il derby, 1-0 firmato Locatelli

La Juventus torna alla vittoria in campionato ma dopo il soprendente successo con il Chelsea in Champions League stavolta fatica nel derby della Mole. La sfida con il Torino si decide infatti solo nei minuti finali: finisce 1-0 per i bianconeri con il gol decisivo di Manuel Locatelli arrivato all'86'. Vittoria e balzo in classifica per l'undici di Allegri che salgono a 11 punti, a -1 dalla Roma.