Serie A: Juve ko al Bentegodi, il Verona passa 2-1

Dopo Roma e Lazio, il Verona di Juric fa un'altra vittima illustre al Bentegodi e batte una Juventus quanto mai in difficoltà. Il match delle 18 dell'undicesimo turno di A finisce 2-1 per i gialloblu. Avvio shock per la Juve, sotto di due gol nel giro di tre minuti per effetto della doppietta di Simeone (11' e 14'). Nella ripresa McKennie (80') accorcia le distanze ma l'assalto bianconero nel finale non riesce a produrre altro. Secondo ko consecutivo e quarto stagionale per l'undici di Allegri, che staziona a 15 punti (gli stessi proprio del Verona e della Fiorentina) e con una vittoria del Napoli potrebbero scivolare a -16 dalla vetta.