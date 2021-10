Serie A, Inter-Udinese 2-0: doppietta di Correa

Si chiude il lunch time match di questa domenica di Serie A: tra Inter e Udinese la spuntano gli uomini di Inzaghi. Primo tempo conclusosi a reti inviolate, con i nerazzurri che non riescono a trasformare in gol le diverse occasioni create. Nella ripresa sale in cattedra Joaquin Correa, che con una doppietta stende gli uomini di Gotti. L'Inter si porta così a +5 sulla Roma, in attesa della sfida dei giallorossi contro il Milan di stasera.

Friulani fermi invece a quota 11, in quattordicesima posizione in attesa delle sfide del pomeriggio.