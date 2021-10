Serie A, Inter-Juventus 1-1: pareggia Dybala su rigore all'89'

Un rigore all'89' cambia il risultato tra Inter e Juventus, in campo a San Siro per il posticipo del turno di Serie A. La massima punizione, per la quale Simone Inzaghi verrà espulso per proteste, viene realizzata da Dybala e pareggia il gol nel primo tempo segnato da Dzeko che aveva portato in vantaggio i nerazzurri.