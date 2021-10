Nel secondo anticipo del sabato di Serie A il Sassuolo vince in casa e in rimonta battendo il Venezia per 3-1. All'iniziale vantaggio degli ospiti con il gran gol di Okereke, risponde Berardi per l'1-1 con cui termina il primo tempo. Nella ripresa un autogol di Henry e la rete di Frattesi fissano il punteggio sul 3-1 firmando la vittoria per la squadra di Dionisi.

Il Sassuolo sale a 11 punti in classifica, il Venezia resta a 8.