Serie A: il Napoli riprende la marcia, Salernitana battuta 1-0

Dopo lo 0-0 con la Roma, il Napoli torna alla vittoria ma non senza faticare e con qualche spavento. All'Arechi gli azzurri vincono per 1-0 il derby con la Salernitana penultima in classifica. Dopo un primo tempo senza tiri in porta il Napoli sblocca il match al termine di un'azione insistita grazie a Zielinski (61'). Al 70' la Salernitana resta in 10 uomini per l'espulsione di Kastanos, superiorità numerica sfruttata solo per pochi minuti: al 76' rosso anche a Koulibaly per un fallo da ultimo uomo su Simy. Nel finale, al sesto minuto di recupero, Gagliolo va vicino al clamoroso pareggio. Aspettando il risultato di Roma-Milan, Spalletti ora si gode il primo posto in solitaria a quota 31 punti.