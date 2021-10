Serie A, il Milan vince ancora: 2-4 contro il Bologna rimasto in nove

Il sabato di Serie A si è chiuso con il match tra Bologna e Milan, terminato sul punteggio di 2-4. I rossoneri hanno rischiato di buttare una partita che sembrava in totale controllo, infatti dopo 35 minuti erano in vantaggio di due reti (Leao e Calabria) ed inoltre il Bologna era in 10 dal 20' a causa di un fallo da ultimo uomo di Soumaoro. In tre minuti, ovvero dal 49' al 52', i rossoblù hanno clamorosamente trovato il pareggio grazie all'autogol di Ibrahimovic ed al goal di Barrow. La partita è stata ulteriormente compromessa al minuto 58, quando Soriano ha rimediato il cartellino rosso, lasciando così i suoi in nove. All'84' Bennacer ha realizzato la rete del 2-3 ed infine Ibrahimovic ha chiuso il match sul 2-4. In attesa di Napoli-Roma, i rossoneri si trovano momentaneamente al primo posto in classifica con 25 punti. Il Bologna invece è al nono posto con 12 punti.