Serie A, il Milan sa solo vincere: 1-0 contro il Torino grazie alla rete di Giroud

Il Milan continua a vincere. Nel match delle 20:45 i rossoneri si sono imposti per 1-0 contro il Torino grazie alla rete realizzata da Olivier Giroud al minuto 14. Gli uomini di Pioli sono così volati al primo posto con 28 punti, a +3 dal Napoli, che però ha una partita in meno. In 10 giornate il Diavolo ha ottenuto 9 vittorie ed un solo pareggio. Il Torino rimane momentaneamente al dodicesimo posto in classifica con 11 punti.