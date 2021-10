Serie A, Fiorentina-Napoli 1-2: vittoria in rimonta, azzurri a punteggio pieno

Il Napoli vince 2-1 in rimonta in casa della Fiorentina: per gli azzurri di Spalletti si tratta della settima vittoria in altrettante gare disputate in Serie A e vale il primo posto in classifica a 21 punti. Passano in vantaggio i padroni di casa con la rete di Martinez Quarta al 28', ma dieci minuti dopo Lozano ristabilisce la parità e nella ripresa Rrahmani firma il gol della rimonta.