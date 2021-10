Serie A: crollo Lazio, ko a Bologna per 3-0

Euforia derby già terminata dopo una settimana per la Lazio. Nel match delle 12.30 i biancocelesti incappano in un pesante 3-0 incassato in casa del Bologna. Senza l'infortunato Immobile, l'undici di Sarri va sotto due volte nel primo quarto d'ora: sblocca la partita Barrow al 14', raddoppia Theate al 17'. Nella ripresa il Bologna cala il tris grazie al secondo gol in A di Hickey (68'). La Lazio chiude il match in 10 uomini per il doppio giallo comminato ad Acerbi (77'). Tre punti che sono un sospiro di sollievo per Mihajlovic e i suoi, che agganciano in classifica proprio la Lazio a quota 11 punti.