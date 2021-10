Serie A, Cagliari-Venezia 1-1: Busio risponde a Keita nei minuti di recupero

Triplice fischio sull'anticipo del venerdì di questa settima giornata di Serie A: tra Cagliari e Venezia finisce 1-1. Ad aprire le marcature è Keita Balde, che al 19' sfrutta di testa un ottimo suggerimento dalla destra di Nahitan Nandez. Il vantaggio dei rossoblù regge fino al 92', quando Gianluca Busio conclude dal limite dell'area: la deviazione di Caceres con un braccio non impedisce al pallone di trovare la via della rete.

La squadra di Zanetti sale dunque a quota 5 punti, piazzandosi momentaneamente in diciassettesima posizione in classifica, fuori dalla zona retrocessione. 3 punti in graduatoria, invece, per gli uomini di Mazzarri, attardati al diciannovesimo posto.