Serie A, Cagliari-Sampdoria 3-1: prima vittoria stagionale degli uomini di Mazzarri

Si chiude il lunch time match di questa ottava giornata di campionato: all'Unipol Domus il Cagliari si impone sulla Sampdoria per 2-1. Apre Joao Pedro nei primi minuti di gioco, mentre al 74' arriva il raddoppio di Martin Caceres. Thorsby riapre i giochi 8 minuti dopo, ma Joao Pedro firma ancora nel recupero. I blucerchiati vengono così agganciati in classifica proprio dagli uomini di Mazzarri a quota 6 punti. Entrambe le squadre sono dunque al momento al di sopra della linea di galleggiamento della zona retrocessione: Venezia e Genoa - che hanno però una partita in meno - hanno collezionato finora 5 punti. Ultima la Salernitana a quota 4.