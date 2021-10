Serie A, Atalanta-Lazio 2-2: de Roon in extremis per il pari

L'11a giornata di campionato si apre al "Gewiss Stadium" con il 2-2 tra Atalanta e Lazio: con questo pari i nerazzurri salgono a 19 punti in classifica (come la Roma, che domani sfiderà il Milan), la squadra di Sarri a 18. Pedro al 18' sblocca il match per il vantaggio laziale, raggiunto nel finale del primo tempo dalla rete di Zapata. Nella ripresa Immobile porta di nuovo avanti gli ospiti, prima del pari in pieno recupero di Marten de Roon.