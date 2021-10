Sassuolo, Carnevali: «Felice del rinnovo di Pellegrini con la Roma»

SKY SPORT - Insieme al Sassuolo hanno vissuto le prime stagioni in Serie A. Giovanni Carnevali, ad del club neroverde, ha parlato prima del match con l'Inter anche del rinnovo di contratto di Lorenzo Pellegrini, che oggi ha prolungato fino al 2026 l'accordo che lo lega alla Roma. Nell'occasione ha commentato anche il gol decisivo nel derby tra Juve e Torino di Manuel Locatelli, altro ex Sassuolo: "E’ una grande soddisfazione, significa che il lavoro sta portando risultati. Sono giocatori da Nazionale, il percorso che stiamo facendo nel cercare questi ragazzi funziona. Siamo felici per loro, ci lega sempre un rapporto umano e siamo contenti"