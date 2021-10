Roma: squadra in partenza per Cagliari. Presente anche il 2003 Volpato (FOTO e VIDEO)

Dopo la seduta di rifinitura svolta questa mattina a Trigoria, la Roma è in partenza dall'aeroporto di Fiumicino per raggiungere Cagliari, dove domani sera giocherà contro la squadra di Mazzarri nella gara valida per la 10a giornata di campionato. Con la squadra c'è Marash Kumbulla, convocato da Mourinho dopo la tribuna in Roma-Napoli, mentre sono ancora esclusi Villar, Diawara, Reynolds e Mayoral.

Come si vede nel video pubblicato dal club giallorosso, c'è anche il classe 2003 della Primavera - presenti anche Tripi e Felix - Cristian Volpato.