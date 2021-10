Roma-Napoli: Spalletti espulso per un applauso a Massa dopo il triplice fischio

Partita che non ha risparmiato le scintille quella tra Roma e Napoli - 0-0 il risultato finale -. Oltre all'espulsione di Josè Mourinho nel corso dei 90', dopo il triplice fischio è arrivata anche quella per il tecnico partenopeo. Il rosso a Luciano Spalletti è stato decretato per un applauso rivolto all'arbitro Massa, che non ha esitato ad emanare il provvedimento. A nulla sono servite le proteste di Spalletti, che stando alle ricostruzioni sosteneva di aver rivolto al direttore di gara un applauso sincero per la prestazione.