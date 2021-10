Roma-Napoli: primo 0-0 all'Olimpico tra le due squadre dal 1980

Un punteggio piuttosto sorprendente quello maturato al termine di Roma-Napoli, sia per le caratteristiche delle due squadre che per i dati statistici: giallorossi e partenopei non pareggiavano un match per 0-0 allo Stadio Olimpico da più di 41 anni. L'ultimo pari a reti inviolate, almeno per quanto riguarda le sfide disputatesi nella Capitale, risale infatti al febbraio del 1980.

0-0 - Quello odierno è il primo pareggio per 0-0 tra Roma e Napoli in Serie A in casa dei giallorossi da febbraio 1980. Asciutto.#RomaNapoli #SerieA — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) October 24, 2021