Roma-Napoli: Mourinho espulso per doppia ammonizione

Storie tese tra José Mourinho e gli arbitri, ennesimo episodio. L'allenatore della Roma è stato espulso per doppia ammonizione nel corso del match con il Napoli. Primo giallo comminato da Massa nel primo tempo, perchè il tecnico giallorosso era uscito dall'area tecnica. All'81 la seconda ammonizione. Mourinho, dopo una punizione non fischiata per un fallo su Zaniolo a centrocampo, ha protestato platealmente girandosi e scalciando verso la propria panchina. Massa ha atteso lo sviluppo dell'azione prima di avvicinarsi a Mourinho per mostrargli il secondo cartellino.

Mourinho ha accettato ironicamente la sua decisione mostrando il pollice verso a Massa e poi sedendosi sulla prima fila della Tribuna Monte Mario, tra gli applausi dei tifosi. A causa del cartellino rosso Mourinho non sarà in panchina per la gara di mercoledì prossimo con il Cagliari, al suo posto andrà il vice Joao Sacramento.