Roma-Napoli, Mourinho ancora contro il campo dell'Olimpico: «Bello ma pieno di sabbia»

Una battaglia sulla quale José Mourinho ancora non si è arreso. Quella relativa alle condizioni del campo dell'Olimpico. Il tecnico della Roma è tornato sul tema nella conferenza stampa post partita: "Partita tattica, fisica, con qualche difficoltà tecnica, ma su quel campo lì non è facile. C’è qualcosa che non si capisce, il campo è bello ma la sabbia è verde. È pieno di sabbia verde. Dalla tribuna sembra bello, ma lì… è dura"