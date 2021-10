Roma-Napoli, Mourinho sulle riserve: «Abbiamo una rosa dicotomica, con il Cagliari giocheranno gli stessi» (AUDIO)

Il problema della profondità della rosa era stato uno degli argomenti di scontro dopo la gara persa giovedì in Conference League contro il Bodo/Glimt. José Mourinho adesso torna a parlarne anche dopo la gara pareggiata contro il Napoli in conferenza stampa, annunciando le sue scelte in vista della sfida contro il Cagliari in programma mercoledì sera. "Guarda, mi sarebbe piaciuto avere oggi, al 70', due terzini freschi, veloci, intensi, per cambiare la partita. E non li abbiamo. Mi piacerebbe avere altre cose che non abbiamo. Però l’ho detto ieri, non le abbiamo perché abbiamo speso tanti soldi per 'pulire' di poter convertire tutto sulla costruzione. Abbiamo una rosa un po' dicotomica, è qualcosa che dobbiamo gestire. Se vuoi sapere chi gioca mercoledì a Cagliari, te li dico già: la stessa formazione di oggi".