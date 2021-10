ROMA-NAPOLI: le formazioni UFFICIALi. Zaniolo e Karsdorp dal 1' (FOTO e VIDEO)

LAROMA24.IT - Col Napoli per rialzare la testa: dopo il pesante ed umiliante ko in casa del Bodø/Glimt, la Roma in un Olimpico sold out ospita gli azzurri, primi in classifica, dell'ex tecnico giallorosso Spalletti. Nessuna sorpresa di formazione, Mourinho aveva annunciato alla vigilia le sue scelte: il portoghese schiera la formazione 'titolare' con Zaniolo e Karsdorp recuperati e regolarmente in campo dal 1'. In panchina presenti i tre Primavera Missori, Tripi e Felix Afena-Gyan, con Kumbulla, Reynolds, Diawara, Villar e Mayoral spediti in tribuna.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disp.: Fuzato, Boer, Calafiori, Tripi, Missori, Darboe, Bove, Zalewski, Carles Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Felix Afena-Gyan.

All.: Mourinho.

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

A disp.: Meret, Marfella, Ghoulam, Juan Jesus, Zanoli, Demme, Elmas, Lobotka, Lozano, Mertens, Petagna.

All.: Spalletti.

Arbitro: Massa. Assistenti: Vivenzi - Imperiale. IV uomo: Irrati. VAR: Di Bello. AVAR: Valeriani.

PREPARTITA

17.00 - Anche la Roma comunica su Twitter la formazione ufficiale:

Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaNapoli DAJE ROMA DAJE!

Finiscono in tribuna Kumbulla, Diawara, Villar, Reynolds e Mayoral dopo le deludenti prove contro il Bodø/Glimt in Conference League. Mourinho porta in panchina i tre Primavera Tripi, Missori e Felix. Questa la distinta ufficiale:

16.45 - Ufficiali le scelte di Spalletti, come fa sapere su Twitter il Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne.





La Roma, intanto, mostra su Twitter altre immagini dell'arrivo dei giallorossi allo stadio Olimpico:

16.36 - Come anticipa su Twitter il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, è ufficiale la formazione della Roma: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Nessuna sorpresa, dunque, da Mourinho che aveva annunciato le sue scelte in conferenza stampa alla vigilia del match.

16.25 - Il pullman con la Roma a bordo arriva allo stadio Olimpico, teatro della sfida col Napoli, tra i cori dei tifosi a sostegno dei giallorossi: