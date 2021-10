Roma-Napoli, déjà vu Spalletti: riproposto il 'suo' schema da corner

Un déjà vu per Luciano Spalletti al ritorno da avversario all'Olimpico. Nel corso del match con la Roma il Napoli ha provato lo schema da calcio d'angolo che il tecnico azzurro aveva già proposto una volta, senza successo, nella sua esperienza in giallorosso. Al 15' su corner dalla destra per il Napoli, Insigne tocca il pallone per Politano che si invola verso la porta, ma l'azione viene fermata dal direttore di gara Massa.

Era già successo con la Roma nel 2008, nella sfida con il Milan. Cambiano i protagonisti ma la sostanza (e gli esiti) restano gli stessi. Allora c'era David Pizarro a toccare il pallone sul corner, palla a Taddei che è poi avanzato verso l’area di rigore ma a sbarrargli la strada trovò il fischio di Rizzoli, che non accortosi del tocco fermò il gioco per assegnare erroneamente una punizione al Milan. Uno schema che a Spalletti era però riuscito nel 2011 quando era allo Zenit, nel corso del match di Europa League contro lo Young Boys