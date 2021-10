Roma-Napoli: cori contro Spalletti

Il ritorno allo stadio Olimpico per Luciano Spalletti da avversario ha scaldato gli animi della Curva Sud. Fischi in avvio di match e anche nel secondo tempo, quando dal settore giallorosso è partito il coro "Spalletti pezzo di m...", seguito a stretto giro da un coro per Francesco Totti: "C'è solo un capitano". Il tecnico azzurro ha ascoltato e per tutto il tempo tenendo il braccio alto.