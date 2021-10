Roma-Milan, presenti in tribuna Dan e Ryan Friedkin

La Roma scende in campo tra le mura dell'Olimpico contro la capolista Milan, per il terzo big match di questo tour de force di partite. Presenti come sempre in tribuna Dan e Ryan Friedkin che non perdono una gara dei giallorossi. Al loro fianco, come mostrato dalle immagini televisive, c'è Tiago Pinto che segue costantemente il lavoro della squadra in vista del mercato di gennaio dove opererà per regalare a Mourinho dei rinforzi.