Roma-Milan, presenti 51.001 tifosi. Per la gara contro il Bodo/Glimt staccati circa 34mila tagliandi

La Roma scende in campo tra le mura dell'Olimpico contro il Milan capolista di Pioli e lo fa ancora una volta con il sostegno dei propri tifosi. Sono infatti 51.001 i tagliandi staccati per la partita di questa sera, che permette a José Mourinho di avere la spinta di un impianto gremito per la propria squadra. L'incasso della serata è di 1.586.000 di euro. Ottime notizie anche in vista della gara di giovedì sera in Conference League contro il Bodo/Glimt, dove sono stati già staccati circa 34mila biglietti.