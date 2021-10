Roma-Milan: Pellegrini in campo con una fasciatura al ginocchio sinistro

Nessun allarme ma una situazione comunque da monitorare in casa Roma per la partita di stasera con il Milan. Situazione che riguarda il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini. Nel riscaldamento il numero 7 giallorosso è sceso in campo con una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro.

A un certo punto, dopo che Pellegrini ha interrotto il torello con i compagni, un componente dello staff medico giallorosso ha applicato del ghiaccio spray sull'articolazione interessata. Dovrebbe trattarsi solo di una leggera contusione accusata nel corso degli allenamenti di questa settimana a Trigoria, nulla che pregiudica il suo impiego stasera.

(Dazn)