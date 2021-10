Roma-Milan, Mourinho contro la direzione di Maresca non accetta l'assegnazione del rigore

La Roma va sotto tra le mura dell'Olimpico per 2-0 contro il Milan. Il raddoppio della squadra di Pioli arriva da un calcio di rigore che il direttore di gara concede su fallo di Ibanez dopo aver rivisto l'azione al Var. Mourinho non prende bene la decisione mettendosi a ridere nei confronti di Maresca e rivolgendosi al pubblico in maniera sarcastica e invitando ad andare a casa. Le proteste del tecnico giallorosso erano iniziate durante il primo tempo per alcune decisioni prese dal direttore di gara.