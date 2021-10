ROMA-MILAN: le probabili formazioni. Ballottaggio El Shaarawy-Mkhitaryan (VIDEO)

Arriva il terzo big match stagionale per la Roma e i giallorossi provano a invertire la rotta che li ha visti quasi sempre soccombere negli scontri diretti. I giallorossi ospitano il Milan, che stasera con una vittoria del Napoli potrebbe perdere il primato in classifica. In palio tre punti pesanti per consolidare il quarto posto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Calafiori, Darboe, Bove, Mkhitaryan, Tripi, Zalewski, Felix, Carles Perez, Shomurodov.

All. Mourinho.

MILAN: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leão; Ibrahimovic.

A disp.: Mirante, Jungdal, Romagnoli, Gabbia, Conti, Kalulu, Ballo-Touré, Tonali, Bakayoko, Brahim Diaz, Giroud, Maldini.

All. Pioli.

Arbitro: Maresca di Napoli. Assistenti: Carbone e Lo Cicero. IV uomo: Ayroldi. VAR: Mazzoleni. AVAR: Di Meo.

PREPARTITA

19.31 - Ufficiale l'undici del Milan.

Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leão; Ibrahimovic.

19.28 - Squadre arrivate all'Olimpico. Giocatori in campo per il consueto sopralluogo prepartita.

? @tammyabraham (… who also catches up with an old friend - but an enemy tonight!)

#ASRoma #RomaMilan pic.twitter.com/fLH6svYzBj — AS Roma English (@ASRomaEN) October 31, 2021

18.45 - La Roma si muove per l'Olimpico. La squadra giallorossa ha appena lasciato in pullman il centro sportivo di Trigoria in direzione stadio