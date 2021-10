Tramite il proprio sito ufficiale, il Milan ha diramato la lista dei convocati del tecnico Stefano Pioli in vista del match di stasera contro la Roma. Tra i rossoneri torna a disposizione lo spagnolo Brahim Diaz. Out, oltre ai lungo degenti Maignan e soprattutto l'ex Florenzi, anche Rebic.





The squad heading to the capital ?

I convocati rossoneri per #RomaMilan ? #SempreMilan #OPPOReno6Series @oppo

— AC Milan (@acmilan) October 31, 2021