Roma-Milan, cada l'imbattibilità casalinga di Mourinho: primo ko dopo 43 partite in A

La Roma cade in casa contro il Milan. I rossoneri si sono imposti per 1-2 grazie alle reti di Ibrahimovic e Kessié. Inutile è stato il gol di El Shaarawy nei minuti di recupero. Questa sconfitta rappresenta anche la fine di un record per Mourinho, infatti il tecnico giallorosso ha perso la sua prima gara casalinga in Serie A dopo 43 partite di fila, interrompendo così la serie interna senza sconfitta più lunga per un tecnico, dal 1994/95, nel torneo.

1 - Mourinho ha perso la sua prima gara casalinga in Serie A dopo 43 partite di fila: la serie interna senza sconfitta più lunga per un tecnico, dal 1994/95, nel torneo. Stop.#RomaMilan — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) October 31, 2021