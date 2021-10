Roma-Empoli: Zaniolo tarda l'uscita dal campo e viene ammonito, fischi per Ayroldi

Al minuto 84 al momento del cambio si è guadagnato gli applausi dell'Olimpico, ma anche una sanzione. Che i tifosi non hanno preso bene. Nicolò Zaniolo ha rimediato un cartellino giallo durante la sostituzione per lasciar posto ad El Shaarawy. Motivo della sanzione a giudizio di Ayroldi è l'aver ritardato in modo plateale l'uscita dal campo. Decisione poco apprezzata (eufemismo) da parte del direttore di gara siciliano, subissato dai fischi dell'Olimpico.