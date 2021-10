VIDEO - Roma-Empoli, siparietto Mourinho-Spalletti: «Vuoi vincerle tutte? Per me dovresti perdere la prossima...»

DAZN - "Grande Spallettone!". Al termine della sua intervista dopo il successo con l'Empoli, José Mourinho non si trattiene dopo aver incrociato nella diretta televisiva Luciano Spalletti, fresco del successo del suo Napoli sulla Fiorentina che consente agli azzurri di guidare la classifica ancora a punteggio pieno. "Ma vuoi vincere tutte le partite?", gli chiede lo Special One. "Stai buono te, che sei pericoloso!", risponde l'ex tecnico giallorosso. Mourinho ribatte: "Secondo me dovresti perdere la prossima partita fuori casa...", scatenando le risate nello studio di DAZN. Spalletti divertito replica: "Abbiamo tutti gli amuleti a Napoli, questa ti si girerà contro..."

Spalletti ha proseguito parlando del suo rapporto con Mourinho: "Con José ci siamo mandati gli auguri di Natale anche negli anni precedenti quando siamo stati distanti, c'è una stima personale e professionale da parte mia, da parte sua dal punto di vista professionale non so (ride, ndr)"