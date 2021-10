Roma-Empoli, Mourinho attacca ancora sull'Olimpico: «Il peggior campo della Serie A»

Altra entrata a gamba tesa di José Mourinho. Il motivo: le condizioni del terreno di gioco dello Stadio Olimpico. Un problema che lo Special One aveva sollevato già lo scorso agosto, in occasione della gara d'andata dei playoff di Conference League con il Trabzonspor. Provocando anche la reazione di Sport e Salute, la società controllata dal Coni che ha la gestione dell'impianto del Foro Italico.

Mourinho oggi torna nuovamente all'attacco riguardo le condizioni del terreno di gioco dell'impianto di casa: "Abbiamo giocato bene in un campo che sicuramente sarà il peggiore della Serie A", ha affermato a DAZN dopo la vittoria con l'Empoli. Concetto ribadito poi in conferenza stampa: "Abbiamo giocato un bel calcio, in Ucraina con lo Zorya è stato più facile perché il campo era bellissimo, qui è più difficile perché è il peggiore campo della Serie A..."