ROMA-EMPOLI: le probabili formazioni dei quotidiani. Chance Darboe, Pellegrini-Zaniolo-Mkhitaryan a supporto di Abraham

LAROMA24.IT - Chiuso il capitolo Conference League, la Roma prova a tornare alla vittoria anche in campionato: ospite di giornata l'Empoli di Andreazzoli. Nell'ultimo match prima della pausa per le nazionali Josè Mourinho potrà contare su un Lorenzo Pellegrini - al rientro in campionato dopo la squalifica - fresco di rinnovo, ma anche su quella che sembra essere un'alternativa sempre più credibile per la linea mediana: si tratta di Ebrima Darboe, che si candida per una maglia da titolare dopo la buona prestazione con lo Zorya, complice la diffida di Cristante.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

Il Messaggero (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Darboe; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Darboe; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Il Tempo (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

Il Corriere dello Sport (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Darboe, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Tuttosport (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Darboe, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Il Romanista (4-2-3-1): Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham