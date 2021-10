Roma, centrocampo goleador: 11 gol dalla mediana, nessuno ha fatto meglio in Europa

Il modo migliore per festeggiare il rinnovo di contratto. Lorenzo Pellegrini sblocca il match con l'Empoli e sigla il quarto gol stagionale in campionato. Mkhitaryan cala il bis e regala ai giallorossi anche un primato europeo. Quello dell'armeno è l'undicesimo gol realizzato dai centrocampisti. Nessuno in Europa ha fatto meglio. Staccato il Paris Saint Germain, che finora conta 10 reti messe a segno dai propri centrocampisti.