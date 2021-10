Napoli: Zielinski in gruppo, personalizzato per Ounas. Per Manolas lesione di basso grado del grande gluteo destro

Come la Roma, immediata ripresa degli allenamenti per il Napoli in vista della sfida di domenica all'Olimpico contro i giallorossi: all'indomani della vittoria contro il Legia Varsavia in Europa League, il Napoli di Spalletti si è allenato al mattino.

La squadra è stata divisa in due gruppi: lavoro di scarico in palestra per chi ha giocato dall'inizio ieri, gli altri hanno iniziato la seduta con attivazione tattica per poi proseguire con un lavoro finalizzato alla velocità e partitina a campo ridotto. Zielinski ha svolto l'intera seduta in gruppo, per Ounas personalizzato in campo.

L'ex giallorosso Manolas, invece, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del grande gluteo destro ed ha già iniziato l'iter riabilitativo. Lo fa sapere il Napoli con un comunicato.

(ssnapoli.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE