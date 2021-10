Napoli, Spalletti: «Ho amato Totti. Farò anche io una serie su di lui, si chiamerà: 'Speriamo de morì tutti dopo'»

Era un argomento che inevitabilmente sarebbe tornato alla ribalta. Domani Luciano Spalletti tornerà a Roma dopo essersi lasciato male con la tifoseria giallorossa per via del rapporto complicato tra lui e l'ex capitano Francesco Totti. Ultimo capitolo della querelle a distanza la serie tv dedicata all'ex numero 10, 'Speravo de morì prima', in cui Spalletti è stato interpretato da Ugo Tognazzi.

Vicenda che ha lasciato il segno, visto che il tecnico del Napoli ci è tornato nella conferenza stampa odierna. In primis con belle parole per l'ex capitano: "Per Totti ho fatto delle cose che pensavo di non fare per nessun calciatore e le rifarei anche. Ho amato l'ambiente, ho amato Totti. Col pallone tra i piedi è il calciatore più forte che ho mai allenato, è tra i più grandi quest'era calcistica", le sue parole. Poi però la stoccata: "Non voglio spoilerare la serie che farò io su Totti: il titolo è 'Speriamo de morì tutti dopo'". Risposta accolta dalle risate dei giornalisti presenti nella sala stampa del centro sportivo azzurro di Castel Volturno.