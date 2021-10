Napoli, Demme: "La Roma ha perso male, ma non conta. Andiamo all'Olimpico per vincere"

RADIO KISS KISS NAPOLI - Intervistato in esclusiva dall'emittente radiofonica all'indomani della vittoria contro il Legia Varsavia, Diego Demme ha parlato anche della Roma, oltre che dell'andamento della stagione del Napoli, in vista della sfida in programma domenica allo stadio Olimpico. "Abbiamo giocato molto bene ieri e siamo contenti di aver vinto. Siamo tornati in corsa nel gruppo per la qualificazione. Io sto bene, ho recuperato. Spalletti ha tanti meriti, ognuno fa il suo e ci dà fiducia. Noi prepariamo bene le partite con lui, vede cose e dettagli che fanno la differenza e che altri allenatori non vedono - ha detto il centrocampista azzurro -. Provo a dare sempre il massimo in campo. Ieri stavo per segnare un gol incredibile, peccato che non è finita dentro ma ci riproverò la prossima volta. Siamo carichi e vogliamo andare avanti così come stiamo facendo. Ieri la Roma ha perso male ma non conta, ha cambiato tanti calciatori ma noi vogliamo andare lì solo per vincere. Fisicamente stiamo bene, facciamo tutti i giorni un bell’allenamento e prepariamo bene le partite. Vogliamo continuare così".

