Milan: tattica e partitella a campo ridotto. Domani alle 14 la conferenza stampa di Pioli

Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Stefano Pioli, il Milan è tornato questa mattina ad allenarsi a Milanello in vista della gara contro la Roma. La squadra ha iniziato la seduta in palestra per l'attivazione muscolare e ha proseguito in campo il riscaldamento con alcuni torelli, prima di passare ad una serie di esercitazioni atletiche focalizzate sulla rapidità. Nel frattempo i portieri hanno svolto lavoro specifico con i preparatori.

Terminata la prima parte del lavoro, spazio alla tattica prima della consueta partitella su campo ridotto per concludere la sessione odierna.

Domani, alla vigilia del match, alle 14.00 è prevista la conferenza stampa di Pioli dopo l'allenamento mattutino.

(acmilan.com)

