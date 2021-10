Milan, Pioli: "Kessié e Theo Hernandez sono disponibili"

Manca meno di una settimana al big match tra Roma e Milan, con i giallorossi e i rossoneri attesi prima di quella gara da altri impegni di campionato, rispettivamente con Cagliari e Torino. L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato oggi in conferenza stampa alla viglia del match contro la squadra di Juric e ha annunciato il recupero di Kessié e Theo Hernandez: erano entrambi in dubbio anche per la gara di domenica contro i giallorossi. Le sue parole:

"Se oggi Theo si allena con la squadra ci sarà, anche se non dall'inizio. Giocherà uno spezzone se ci sarà bisogno. Kessié sta bene e sarà disponibile".